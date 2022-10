Nach fast einem Jahr ist es nun wieder so weit. Die 800%-Strategie PLUS öffnet wieder die Tore für Neuanmeldungen - und nicht nur das. Als Reaktion auf die schwierigen Zeiten, in denen wir uns zweifelsfrei derzeit befinden, zieht das 800%-Strategie-PLUS-Team die Konsequenzen und stellt sich neu auf: Tabula rasa im Depot!Werte, die im Zuge der Krise schlichtweg underperformt haben, fliegen raus - im Gegenzug bilden neue, frische Optionsscheine die Basis für ein Depot, welches das Potenzial mitbringt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...