Gold Aktien Wochenrückblick. Erst einmal der gewohnte Blick auf den meistbeachtetesten Leitindex - den Dow Jones. Eine Handelswoche, jeden Abend ein Plus zum Vortag, so darf es weitergehen. Folgerichtig sehen wir das Wochenhoch auch am Freitag bei 32.824,51 Pkt. Das Wochenplus zum Handelsschluss beträgt 5,49%. Am 21.10. ging der Dow Jones mit 31.082,56 Pkt. aus der Woche und startete am 24.10. mit 31.187,32 Pkt. Beendet wurde die Woche knapp unterhalb des Wochenhochs 32.789,41 Pkt., also einem Zugewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...