MAINZ (dpa-AFX - "Allgemeine Zeitung" zu NSU-Akten:

In dem geheimnisumwitterten Prüfbericht steht praktisch nichts, was in groben Zügen nicht schon bekannt war. Und diese Erkenntnis ist bitter: Zumindest bis zum Auffliegen der NSU-Terroristen 2011 hat auch der hessische Verfassungsschutz katastrophal schlechte Arbeit abgeliefert. Er tat das nicht aus bösem Willen, sondern aus Unvermögen. Wie in anderen Bundesländern wurden die Rechtsextremen zwar intensiv beobachtet, doch flossen die gewonnenen Erkenntnisse nirgends zusammen. Es ist und bleibt eine bittere Erkenntnis, dass die deutschen Verfassungsschützer beim Kampf gegen rechte Gewalt über viele Jahre komplett versagt haben./yyzz/DP/mis