The Greenery hat am Montag, dem 24. Oktober, mit der Versteigerung von importiertem Gemüse begonnen. Damit reagiert The Greenery auf die Nachfrage von Bestandskunden. Zudem liegt die Entscheidung auf einer Linie mit der andauernden Bewegung in Richtung weitreichenderer Digitalisierung. Foto © The Greenery The Greenery International/Hagé ist seit vielen Jahren ein Spezialist...

Den vollständigen Artikel lesen ...