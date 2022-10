DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

IB VOGT - Ein Mittelständler aus Berlin will in Asien eines der größten Solarkraftwerke der Welt entwickeln und betreiben: Das Berliner Ingenieurbüro IB Vogt bewirbt sich nach Angaben der Frankfurter Allgemeinen um den Bau einer Solaranlage, die den Stadtstaat Singapur ab 2032 mit einer Kapazität von knapp 4 Gigawatt Sonnenstrom versorgen soll. Der Bau werde mit rund 5 Milliarden Euro veranschlagt, heißt es in dem Bericht. Die Sonnenfarm soll auf drei indonesischen Inseln gegenüber der Küste Singapurs gebaut werden. Über Vorverträge haben sich die Projekteigentümer Optionen für rund 7.000 Hektar Land auf den Riau Inseln gesichert. (FAZ)

October 31, 2022 02:00 ET (06:00 GMT)

