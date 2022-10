Zum Auftakt der neuen Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Freitag hatte er 0,2 Prozent im Plus bei 13.243,33 Punkten geschlossen. Da Börsianer nach dem jüngsten XXL-Zinsschritt der Europäischen Zentralbank (EZB) über die weiteren Zinserhöhungen der Währungshüter rätseln, warten sie gespannt auf die Wachstums- und Inflationsdaten aus der Euro-Zone. Analysten gehen davon aus, dass ...

