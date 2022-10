DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Industrietätigkeit Chinas ist im Oktober, auch wegen der strengen Corona-Beschränkungen, stärker zurückgegangen als befürchtet. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fiel im Oktober auf 49,2 Punkte von 50,1 im September, teilte das Nationale Amt für Statistik am Montag mit. Der Indikator liegt damit unter der Marke von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf lediglich 49,7 Punkte gerechnet.

Der Subindex, der die Fabrikproduktion misst, ging im Oktober auf 49,6 von 51,5 im September zurück. Der Teilindex für die Auftragseingänge rutschte auf 48,1 (Vormonat: 49,8) Punkte ab. Die neuen Exportaufträge verbesserten sich im Oktober leicht auf 47,6 von 47,0 im September.

Der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex für das nicht-verarbeitende Gewerbe, der die Dienstleistungs- und Bautätigkeit umfasst, gab im Oktober auf 48,7 Punkte nach von 50,6 im September. Dies sei auf den Einbruch im Dienstleistungssektor und dem langsameren Wachstum der Bautätigkeit zurückzuführen, erklärte das Statistikamt. Der Subindex, der die Dienstleistungsaktivitäten misst, fiel im Oktober auf 47 (48,9) Punkte und der Subindex, der die Bautätigkeit misst, lag bei 58,2 (60,2).

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

- Im Laufe des Tages:

Berkshire Hathaway Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:45 Index Einkaufsmanager Chicago Oktober PROGNOSE: 47,0 zuvor: 45,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 3.900,75 -0,3% E-Mini-Future Nasdaq-100 11.542,25 -0,4% Nikkei-225 27.587,46 +1,8% Hang-Seng-Index 14.841,73 -0,1% Kospi 2.293,61 +1,1% Shanghai-Composite 2.889,12 -0,9% S&P/ASX 200 6.863,50 +1,1%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Zum Start in die neue Woche zeigen sich die Börsen in Ostasien und Australien überwiegend mit positiven Vorzeichen. Die Märkte der Region folgen der Wall Street nach oben, wo vor allem gute Nachrichten von der Bilanzsaison am Freitag den Kursen Auftrieb gegeben hatten. Auch setzen die Anleger in den USA darauf, dass die US-Notenbank das Tempo ihrer Zinserhöhungen etwas drosseln könnte, nachdem US-Konjunkturdaten einen nachlassenden Inflationsdruck angedeutet hatten. Lediglich in China dämpft ein schwacher Einkaufsmanagerindex die Kauflaune. In Hongkong steht der Immobiliensektor nach einigen schlechten Nachrichten aus der Branche unter Druck. So brechen Longfor um fast 24 Prozent ein, nachdem Unternehmensmitbegründerin und Chairwoman Wu Yajun von ihrem Posten zurückgetreten ist. Bei China Vanke (-6,7%) kommen die Geschäftszahlen für die ersten neun Monate nicht gut an. Die Zahlenausweise von Sinopec (-3,6%), China Tourism Group (-8%) und Yankuang Energy (-6,7%) werden ebenfalls negativ aufgenommen. Positiv überrascht haben hingegen BYD (+7,5%) und Gangfeng Lithium. Auch in Tokio macht die Bilanzsaison die Kurse. Keyence springen um 8,3 Prozent. Das Unternehmen hat den Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr um 27 Prozent gesteigert. Positiv werden in Japan die Daten zum heimischen Einzelhandelsumsatz aufgenommen. Ein etwas stärkerer Rückgang der japanischen Industrieproduktion im September als erwartet belastet nicht.

US-NACHBÖRSE

Geschäftszahlen einiger kleiner Unternehmen haben den nachbörslichen Handel am Freitag bestimmt. Unter anderem berichtete Middlesex Water über den Verlauf des dritten Quartals. Die Zahlen des Wasserversorgers kamen gut an; die Aktie stieg im nachbörslichen Handel um 5 Prozent. Arca Biopharma rückten ebenfalls nach Zahlenvorlage um 1,1 Prozent vor. Die Zahlen von Sisecam Resources, einem Hersteller natürlicher Sodaasche, kamen nicht gut an. Der Kurs sank um 1,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 32.861,80 +2,6% 828,52 -9,6% S&P-500 3.901,06 +2,5% 93,76 -18,2% Nasdaq-Comp. 11.102,45 +2,9% 309,78 -29,0% Nasdaq-100 11.546,21 +3,2% 354,58 -29,3% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 905 Mio 1,02 Mrd Gewinner 2.420 1.746 Verlierer 759 1.423 Unverändert 141 170

Sehr fest - Im Fokus standen Berichtsunternehmen, deren Ergebnisse überwiegend freundlich ausgefallen waren. Mehr als ein Wermutstropfen war dabei Amazon (-6,8%) mit einem enttäuschenden Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Apple (+7,6%) hat dagegen einen Rekordumsatz erzielt, wenn auch der iPhone-Umsatz etwas unter den Erwartungen blieb. Neue Konjunkturdaten wurden ebenfalls mit Erleichterung aufgenommen. So zeugten die im September etwas stärker als erwartet gestiegenen persönlichen Ausgaben von der ungebrochenen Konsumfreude der Amerikaner - und dies trotz der hohen Inflation. Doch auch hier gab es leichte Entspannungssignale. Der PCE-Preisindex sei geringfügig niedriger ausgefallen als erwartet, hieß es von einigen Marktteilnehmern. Und der Anstieg der Arbeitskosten hat sich im dritten Quartal erwartungsgemäß leicht abgeschwächt. Der Index der Uni Michigan für die Verbraucherstimmung ist im Oktober etwas stärker gestiegen als prognostiziert. Bei den weiteren Einzelwerten gewannen Chevron 1,1 Prozent und Exxon 2,9 Prozent nach starken Zahlen. Auch Intel (+10,7%) schnitt besser ab als erwartet. T-Mobile US (+7,4%) ist in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und hat die Jahresprognose erhöht. Die Twitter-Aktie war vom Handel ausgesetzt. Derweil hat Elon Musk die Übernahme des Kurzbotschaftendienstes Twitter abgeschlossen und sofort Führungskräfte des Unternehmens gefeuert.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,41 +12,7 4,29 368,2 5 Jahre 4,18 +11,9 4,06 292,3 7 Jahre 4,09 +10,0 3,99 265,5 10 Jahre 4,00 +8,2 3,92 249,4 30 Jahre 4,13 +4,1 4,08 222,6

Am Anleihemarkt legten die Notierungen nach den kräftigen Gewinnen den Rückwärtsgang ein. Teilnehmer sprachen davon, dass angesichts der weiter straffen Geldpolitik der US-Notenbank die Renditen in jüngster Zeit etwas zu rasch gesunken seien. Für die kommende Woche wird mit einem Zinsschritt um 75 Basispunkte gerechnet.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:25 % YTD EUR/USD 0,9944 -0,1% 0,9958 0,9946 -12,5% EUR/JPY 147,00 -0,1% 147,08 146,15 +12,3% EUR/GBP 0,8575 -0,1% 0,8584 0,8640 +2,1% GBP/USD 1,1597 -0,0% 1,1600 1,1512 -14,3% USD/JPY 147,83 +0,1% 147,70 146,93 +28,4% USD/KRW 1.426,12 +0,3% 1.422,00 1.423,70 +20,0% USD/CNY 7,2808 +0,4% 7,2525 7,2450 +14,6% USD/CNH 7,2969 +0,3% 7,2726 7,2597 +14,8% USD/HKD 7,8496 +0,0% 7,8490 7,8484 +0,7% AUD/USD 0,6422 +0,4% 0,6399 0,6421 -11,6% NZD/USD 0,5827 +0,4% 0,5804 0,5815 -14,6% Bitcoin BTC/USD 20.464,21 -0,6% 20.583,83 20.203,67 -55,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte leichte Stärke. Am Vortag war er gegen den Euro kräftig vorgerückt, weil Aussagen der EZB als taubenhaft interpretiert wurden. Die Gemeinschaftswährung blieb unter der Parität mit einem Kurs von etwa 0,9960 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,06 87,9 -1,0% -0,84 +24,7% Brent/ICE 94,80 95,77 -1,0% -0,97 +28,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise gaben nach. Das Barrel Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 1,3 Prozent auf 87,90 Dollar. In mehreren chinesischen Städten wurden die Covid-19-Beschränkungen verschärft, dies lastete laut Teilnehmern auf den Preisen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.642,17 1.644,35 -0,1% -2,18 -10,2% Silber (Spot) 19,14 19,22 -0,4% -0,08 -17,9% Platin (Spot) 936,60 947,75 -1,2% -11,15 -3,5% Kupfer-Future 0,00 3,47 0% 0 -21,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

In Anbetracht des festeren Dollar und steigender Marktzinsen mieden Anleger das zinslos gehaltene Gold. Die Feinunze ermäßigte sich um 1,3 Prozent auf 1.642 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

INNENPOLITIK BRASILIEN

Der linksgerichtete frühere Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva hat die Präsidentschaftswahl in Brasilien gewonnen. Die Wahlbehörden erklärten Lula am Sonntag nach Auszählung von fast allen Wahllokalen mit rund 51 Prozent der Stimmen in der Stichwahl zum Sieger der Präsidentschaftswahl. Der rechtsradikale Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt 49 Prozent der Stimmen - er hat seine Niederlage bisher nicht eingeräumt.

EINZELHANDELSUMSATZ AUSTRALIEN

