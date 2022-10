Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen starke Woche hinter sich. Der DAX verzeichnete jeden einzelnen Handelstag Gewinne, auch wenn er sich wie am Freitag aus dem Minus nach oben kämpfen musste. Auf Wochensicht beläuft sich das Plus auf rund vier Prozent. Marktidee: Lufthansa Die Lufthansa hat in der vergangenen Woche Quartalszahlen vorgelegt und die Märkte voll und ganz überzeugt. Die Aktie war schon im Vorfeld über eine wichtige Widerstandszone ausgebrochen. Jetzt rückt die nächste Hürde auf der Oberseite in den Fokus. Sollte der Kurs auch diesen Widerstand nehmen, würde sich das mittelfristige Chartbild deutlich aufhellen. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 4 Ausgaben plus Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/uH2g Hier bekommt Ihr den AKTIONÄR: https://www.boersenmedien.de/deraktionaer/1