Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP, TOKIO: 7912) hat die SIAA-Zertifizierung der Society of International Sustaining Growth for Antimicrobial Articles (SIAA) für ein antibakterielles und antivirales Blendschutzfolienprodukt erhalten, das speziell für Laptop-Computer, Monitore und Fernsehbildschirme entwickelt wurde. Das neu zertifizierte Produkt ist ab dem 31. Oktober erhältlich.

Eine Blendschutzfolie ist eine optische Folie, die als oberste Schicht eines Displays dazu beiträgt, Blendeffekte durch Beleuchtungen und externes Licht zu reduzieren, wodurch die Ablesbarkeit des Bildschirms verbessert wird. DNP hält den weltweit größten Marktanteil1 bei oberflächenbehandelten Folien für Displays.

Indem wir unser Produktsortiment zusätzlich mit der SIAA-zertifizierte Blendschutzfolie ausstatten, können wir für Verbrauchern ein Umfeld schaffen, das sicherer, hygienischer und komfortablerer ist.

[Funktionen]

1. SIAA-zertifizierte antibakterielle und antivirale Eigenschaften

Die neu entwickelte Blendschutzfolie gemäß ISO22196 verfügt über antivirale Eigenschaften gemäß ISO21702 und ist auch SIAA zertifiziert. Sie kann Bakterien und Viren auch nach 24 Stunden noch um 99 oder mehr im Vergleich zu unbehandelten aktuell verfügbaren Produkten reduzieren.

2. Antibakterielle und antivirale Eigenschaften ergänzen Leistungsspektrum der aktuell verfügbaren Blendschutzfolien

Die neue Blendschutzfolie von DNP kann von Herstellern verwendet werden, die Panels für verschiedene Anwendungen, wie beispielsweise PCs, Monitore und Fernsehgeräte, entwickeln. Eine Änderung der Spezifikationen ist dabei nicht erforderlich.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.global.dnp/news/detail/20168469_4126.html

1: "Current Status and Future Prospects for the Display-Related Market, 2022" herausgegeben vom Fuji Chimera Research Institute Inc.

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und ist heute ein führendes, weltweit agierendes Unternehmen, das druckbasierte Lösungen und die Stärken seiner wachsenden Zahl an Partnern nutzt, um neue Geschäftschancen zu entwickeln. Gleichzeitig engagiert sich das Unternehmen für den Umweltschutz und eine lebendigere Welt für alle. Unter Nutzung unserer Kernkompetenzen in der Mikrofertigung und der Präzisionsbeschichtungstechnologie stellen wir Produkte für die Bereiche Displays, elektronische Geräte und optische Folien her. Außerdem haben wir in unserem Streben nach einer menschenfreundlicheren Informationsgesellschaft neue Produkte wie beispielsweise die Dampfkammer und das Reflect Array entwickelt, die Kommunikationslösungen der nächsten Generation bieten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

