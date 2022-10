nur ana



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AB Inbev von 74 auf 69 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Er sei beeindruckt davon, dass der Brauereikonzern in Zeiten eines schwachen Konjunkturumfelds weiterhin abliefert, schrieb Analyst Laurence Whyatt in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sieht mehrere Indizien dafür, dass der Vorstand das obere Ende der neuen Jahresziele noch übertroffen wird./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 05:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 05:08 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

AB INBEV-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de