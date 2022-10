The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.10.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.10.2022



ISIN Name

DE000A1TNDY3 AAREAL BANK MTN.OPF.S207

FR0013216900 DANONE 16/22 MTN

DE000NRW0HP9 LAND NRW SCHATZ15R1383

US29881WAA09 ESM 17/22 MTN 144A

DE000HLB3D73 LB.HESS.THR.CARRARA08G/16

DE000DG4UCM9 DZ BANK IS.A808

US00440EAU10 CHUBB INA HLDGS 15/22

DE000BRL0427 NORDLB PF. 15/22

XS1704649158 ESM 17/22 MTN REGS

