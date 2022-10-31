BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR SOFTWARE AG AUF 22,50 (25) EUR - 'UNDERWEIGHT'DEUTSCHE BANK RESEARCH HEBT BASF AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 60 (55) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR DELIVERY HERO AUF 68 (76) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR NEMETSCHEK AUF 55 (57) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 42 (44) EUR - 'NEUTRAL'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR KION AUF 43,70 (42) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PROSIEBENSAT.1 AUF 13 (20) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BANK AUF 11,50 (11) EUR - 'SECTOR PERFORM'SOCGEN HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 133 (129) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AB INBEV AUF 69 (74) EUR - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 680 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR HOLCIM AUF 50 (46) CHF - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR NORDEA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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