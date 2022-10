EBM beschließt Bezugsrechtsemission von Anteilen von ca. 49,6 Mio SEK und Wandeldarlehen von 10 Mio SEK Glarner Kantonalbank erzielt nach 3Q 2022 in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld ein positives Ergebnis Meyer Burger Technology AG: Beginn der Bezugsfrist und des BezugsrechtshandelsVaudoise Versicherungen Holding AG kündigt Aktienrückkauf an A.S. Création Tapeten wird das Geschäftsjahr 2022 mit einem operativen Verlust abschließen Metro-Aktionäre müssen erneut mit Dividendenausfall rechnen (BÖZ) DIC Asset AG: Logistik- und Büromietverträge mit 33.500 qm verlängert DWS bestreitet ein Fehlverhalten mit Blick auf den Klimaschutz bestritten (FAS) Hohe Kosten: Fresenius und Tochter FMC senken Gewinnprognosen erneut Telefonica Deutschland holt Andreas ...

