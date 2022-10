Die zuletzt arg in Mitleidenschaft gezogene Chemieindustrie hat sich in den vergangenen Wochen merklich berappelt. Aushängeschild ist dabei wieder einmal BASF. Denn die Ludwigshafener konnten kürzlich mit den jüngsten Quartalszahlen überzeugen und auch die Unternehmenstochter Wintershall DEA lieferte sehr gute Zahlen ab…

In den vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal gab BASF einen Umsatz von rund 22 Milliarden Euro zu Protokoll. Ein Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Steigerung ist vor allem in günstigen Wechselkursen und höheren Preisen begründet. Das operative Ergebnis ging zwar von 1,77 Milliarden Euro auf 1,38 Milliarden Euro zurück, lag damit aber immer noch (deutlich) über der Konsensschätzung der Analysten (1,31 Milliarden Euro).

Auch die Zahlen von Unternehmenstochter Wintershall DEA konnten auf ganzer Linie überzeugen. Die 70%-Beteiligung von BASF konnte den Gewinn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...