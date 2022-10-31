DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SI U.-UC REF.EO C.BD EOA ECBD LU1199448058 BAW/UFN
SI U.-UC REF.EO C.BD EOD ECBC LU1372156916 BAW/UFN
SI UC.-UC M.E.G.B.E. EOA ECBI LU1899270539 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
SI U.-UC REF.EO C.BD EOA ECBD LU1199448058 BAW/UFN
SI U.-UC REF.EO C.BD EOD ECBC LU1372156916 BAW/UFN
SI UC.-UC M.E.G.B.E. EOA ECBI LU1899270539 BAW/UFN
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