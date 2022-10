Der DAX zeigte am Freitag weiter Stärke und gab kaum nach. Zunächst eröffnete der DAX zwar wie erwartet tiefer bei 13.072 Punkten, nachdem der DAX am Donnerstag noch bei 13.211 Punkten aus dem Handel gegangen war. In der Folge zog der DAX aber direkt wieder hoch und legte auf 13.242 Punkte zu. Dabei ging der DAX mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel und deutet damit weiter steigende Kurse an. Vorbörslich zeigt sich der DAX am heutigen Montagmorgen ...

