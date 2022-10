Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Am Freitag präsentierte sich der heimische Aktienmarkt freundlicher. Auch der ATX startete zu Beginn tiefer und schaffte es im Laufe des Tages ins grüne Terrain. Zu Handelsschluss stand ein Gewinn von 1,6 Prozent bei 2.932,56 Punkte fest. Die Zinserhöhung von 1,25 auf 2 Prozent durch die EZB am Donnerstag und die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen haben die Anleger nicht schockiert, dies war eigentlich schon erwartet worden. Am Freitag standen zudem wieder Unternehmenszahlen im Fokus. So hat der heimische Öl- und Gaskonzern OMV im dritten Quartal einen Milliardengewinn geschrieben. Auch der Kranhersteller Palfinger präsentierte die Zahlen und zählte mit einem Abschlag von 3,2 Prozent zu den Verlierern am Freitag ....

