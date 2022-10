Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst kaum Kursveränderungen verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 13.240 Punkten berechnet.



Das entspricht ungefähr dem Niveau vom Handelsschluss am Freitag. An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Fresenius, Beiersdorf und BASF. Am Ende rangierten die Papiere von Airbus, MTU und Heidelbergcement. Im Laufe des Vormittags werden die Anleger unter anderem nach Luxemburg blicken, wo das EU-Statistikamt Eurostat Inflationsdaten für den Monat Oktober sowie Wachstumsdaten für die EU im dritten Quartal veröffentlicht. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Montagmorgen schwächer.



Ein Euro kostete 0,9917 US-Dollar (-0,44 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 1,0084 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 94,68 US-Dollar. Das waren 109 Cent oder 1,1 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

