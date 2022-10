München (ots) -- Quotenerfolg für "X-Factor"-Marathon inklusive zwei neuen Folgen mit Jonathan Frakes- 7,6 % MA um 20:15 Uhr und 8,6 % MA um 21:15 Uhr in werberelevanter Zielgruppe- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 5,6 %Der gestrige Sonntag stand bei RTLZWEI ganz im Zeichen von "X-Factor: Das Unfassbare". So wurden bereits ab 6:00 Uhr gruselige Geschichten von Jonathan Frakes präsentiert. Das Highlight bildeten zwei brandneue Episoden zur Primetime. Die Folge um 20:15 Uhr kam in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen auf 7,6 % MA, die zweite Episode erzielte im Anschluss 8,6 % MA (14-49 Jahre).Besonders beliebt waren die Geschichten mit 9,1 % MA (20:15 Uhr) und 9,8 % MA (21:15 Uhr) in der Zielgruppe der 14-49-jährigen Frauen. Bis zu 1,08 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauer gesamt verfolgten zur besten Sendezeit die spannenden Fälle am Tag vor Halloween.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 5,6 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 30.10.2022, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5357602