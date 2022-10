Die deutschen Anleger halten sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank zurück Die deutschen Anleger halten sich vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank zurück. Der Dax trat am Morgen am Montag bei 13.245 Punkten mehr oder weniger auf der Stelle. "Am Mittwoch werden die Karten an der Börse ein weiteres Mal in diesem Jahr neu gemischt und alles ist möglich", sagte Anlagestratege Jürgen Molnar vom Brokerhaus RoboMarkets. Dabei sei eine weitere Leitzinserhöhung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...