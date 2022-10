Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt war zum Ende der Woche hin und her gerissen zwischen der Erleichterung, wegen des ausgebliebenen QT-Beschlusses der EZB, und der Sorge aufgrund der weiter gestiegenen Inflationsraten in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Italien, so die Analysten der Helaba. ...

