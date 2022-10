Es sieht wieder richtig gut aus bei der Aktie der Deutschen Telekom. Nach den einmal mehr starken Zahlen der wichtigen Tochter T-Mobile US in der vergangenen Woche hat der DAX-Titel ebenfalls deutlich zugelegt und notiert nur noch knapp unterhalb des mehrfach angelaufenen Widerstands bei etwa 19,30 Euro. Die Bewertung lässt Luft nach oben.So kommt T-Mobile US nach dem deutlichen Kurssprung nach den Zahlen kommt T-Mobile US inzwischen auf einen Börsenwert von 188 Milliarden Dollar oder umgerechnet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...