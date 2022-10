Rückblick: Der deutsche Leitindex hat es am Freitag noch einmal spannend gemacht. Nachdem die Blue Chips zunächst bei 13'073 und damit mit einem 138 Punkte breiten Abwärts-Gap in den Handel gestartet waren, fiel der Index noch in der ersten Stunde auf das Tagestief bei 13'051 Zählern. Im weiteren Verlauf konnte der DAX zwar zulegen, der Sprung zurück ...

Den vollständigen Artikel lesen ...