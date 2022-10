Im dritten Quartal steigt der Umsatz bei Linde um 15 Prozent auf 8,8 Milliarden Dollar an. Vor allem höhere Preise und ein höheres Volumen sorgen für das Plus. Der Gewinn legt von 979 Millionen Dollar auf 1,273 Milliarden Dollar zu. Das sind 3,10 Dollar je Aktie, ein Plus von 14 Prozent. Damit werden die Erwartungen zum 15. Mal in Folge auf Quartalsebene ...

