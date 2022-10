ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat FMC nach vorab veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Eine Senkung des Jahresgewinnziels sei bereits weitgehend in den Konsensprognosen enthalten und auch Anleger dürften damit gerechnet haben, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Montag vorliegenden Studie. Doch vor dem Hintergrund dieses dritten Quartals des Dialysespezialisten signalisiere die neue Prognose auf ein äußerst schwaches viertes Quartal hin, was die Konsensschätzung für das kommende Jahr nun weiter unter Druck setzen könnte./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 01:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 01:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005785802

