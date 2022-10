Wien (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone haben sich Marktteilnehmer wie Ökonomen den Montag (31.10.) bereits dick im Kalender markiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Und das dieser Tage nicht wegen der anstehenden BIP-Zahlen für das dritte Quartal (Eurozone, Italien), die in "normalen" Zeiten das unangefochtene Wochenhighlight wären. Doch im aktuellen Umfeld stelle das eigentliche Highlight natürlich die vorläufige Euro-Inflation für den Monat Oktober dar, die im Vorjahresvergleich im zweistelligen Bereich liegen dürfte (10,5% p.a.). Hauptverantwortlich für den Anstieg der Inflationsdynamik dürfte Italien sein (Oktober: 12,8% p.a.), wo energiepreisbedingt im Oktober ein merklicher Anstieg zu verzeichnen gewesen sei. Die Beschleunigung der Euro-Inflation werde somit vor allem, aber nicht nur durch die Energiepreise getrieben sein. Denn auch die Dynamik der Lebensmittel- und Warenpreise sei weiterhin nach oben gerichtet. Mit Blick auf die Kerninflation würden die Analysten der RBI im Oktober mit einem Wert von 5,0% p.a. rechnen. Da die Gas- und Strompreise im Laufe des Oktobers zurückgegangen seien, habe die Gesamtinflation im Euroraum höchstwahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht und dürfte sich langsam abschwächen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...