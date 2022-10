Köln (ots) -Die selbsternannten 'Querdenker' werden mit vielen Begriffen belegt - Schwurbler, Covidioten, Coronaleugner. Ein Blick in die Reihen und auf die Parolen und selbstgemalten Schilder bei Demonstrationen zeigt jedoch: Die Gruppe ist divers. Dass Heilpraktiker:innen, Anthroposoph:innen und Esoteriker:innen neben Demokratiefeind:innen marschierten, hat Beobachter:innen der rechten Szene nicht überrascht. Für sie legt die Corona-Pandemie offen, dass gerade diese Gruppen anfällig sind für Verschwörungserzählungen.Aber was ist der Grund dafür? Macht eine alternative Lebenseinstellung etwa anfällig für rechtspopulistisches Gedankengut? Und wie geht das alternative Milieu mit diesem Vorwurf um? Autorin Duška Roth hat zu diesen und weiteren Fragen Interviews mit Religions- und Politikwissenschaftlern, Homöopathen, Ärzteverbänden und Esoterikern geführt. 'Alle unter einem Aluhut? - Doku über alternative Milieus und rechte Ränder' heißt das ARD radiofeature, das ab Mittwoch, 02. November 2022, in acht Wort- und Kulturwellen der ARD zu hören und im Internet unter www.ardaudiothek.de als Podcast verfügbar ist.Auf den Anti-Covid-Demonstrationen stehen freiheitsliebende Normalbürger, Eltern mit Kindern zusammen mit Esoterikern, Impfgegnern, Vertretern unterschiedlichster Verschwörungserzählungen und Reichsbürgern. Eine heterogene Gruppe, die man so noch nie Schulter an Schulter gesehen hat.Duška Roth ist freie Journalistin und arbeitet als Radiofeature-Autorin, Podcasterin und Moderatorin. Nach dem Studium der Ethnologie und Kunstgeschichte, längeren Auslandsaufenthalten und einer journalistischen Ausbildung entdeckte sie ihre Faszination für lange Radioformate. Seitdem hat sie zahlreiche Radiofeature und Beiträge realisiert, unter anderen für RBB Kultur, MDR Kultur und DLF Kultur.Journalist:innen mit Zugang zur WDR-Presselounge können das ARD radiofeature ab sofort im Vorführraum hören.Sendetermine:MDR Kultur Mittwoch, 02. November 2022, 22:00 UhrSWR Freitag, 04. November 2022, 15:05 UhrBR 2 Samstag, 05. November 2022, 13:05 UhrSR 2 Samstag, 05. November 2022, 09:05 UhrBremen Zwei (RB) Samstag, 05. November 2022, 18:05 UhrNDR Info Sonntag, 06. November 2022, 11:05 UhrWDR 5 Sonntag, 06. November 2022, 13:04 Uhrhr2-kultur Sonntag, 06. November 2022, 18:04 UhrRedaktion: Michael Lissek (SWR)Regie: Alexander SchuhmacherEine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD radiofeature 2022.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Westdeutscher Rundfunk KölnKommunikationTelefon: 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5357774