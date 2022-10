Der Chef der Marke VW hat verraten, dass eine SUV-Version des ID 3 in Arbeit ist. Das sei nur eines von 10 neuen Modellen bis 2026. Es sollen sich bei VW zudem grundsätzliche Dinge ändern. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung eines weiteren kompakten SUVs auf Basis des ID 3," sagte Thomas Schäfer dem Magazin Autocar. Den Grund lieferte der Markenchef auch gleich mit: "Damit wir auch in diesem schnell wachsenden Fahrzeugsegment ein Volkswagen-Produkt auf den Markt bringen können. Das Modell soll sich im Aussehen deutlich vom ID 3 (Test) unterscheiden. Zur Nomenklatur erwähnte er, dass das Anhängen eines "X" keine "unwahrscheinliche Option" sei. Der "ID 3 X" soll vor 2026 auf den Markt ...

