Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen wie erwartet erhöht, mit Blick auf künftige Zinsschritte aber einen verhalteneren Ton angeschlagen, so die Deutsche Börse AG.In der Folge seien die Renditen in Europa deutlich gesunken.Mit der Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte habe der Markt zu 100 Prozent gerechnet, kommentiere Hans-Joachim Lübbing von der Commerzbank. Unerwartet sei jedoch der weniger falkenhafte Ton im Vergleich zur September-Sitzung. "Zum Beispiel fehlte der Hinweis, dass die EZB selbst erwartet, in jeder der nächsten Sitzungen die Zinsen weiter zu erhöhen", fasse Lübbing das Geschehen zusammen. Sein Kollege Martin Hartmann ergänze: "Die Marktteilnehmer gehen jetzt eher von einer Verminderung des Zinserhöhungstempos auf der Dezembersitzung aus." Als Falken würden die geldpolitischen Entscheider gelten, die für höhere Zinssätze stimmen würden, um die Inflation zu dämpfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...