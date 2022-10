Der japanische Konzern Panasonic hat den Baubeginn seiner neuen Batteriezellenfabrik im US-Bundesstaat Kansas für November 2022 angesetzt. Es wird nach der gemeinsam mit Tesla betriebenen Gigafactory 1 in Nevada die zweite Batteriefabrik von Panasonic für Elektrofahrzeuge in den USA. Dass Panasonic eine Batteriefabrik in Kansas bauen wird, war schon bekannt - im Juli hatten das Unternehmen und die ...

