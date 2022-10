HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell nach Zahlen von 2800 auf 2900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Henry Tarr passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die vorgelegte Quartalsbilanz des Ölkonzerns an. Seine Schätzung für den Gewinn je Aktie erhöhte er um 5,5 Prozent für 2022 und um 7,1 Prozent für 2023. Grund seien vor allem die höher erwarteten Raffinerie-Margen und Ergebnisse im Gas-Geschäft./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 07:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BP6MXD84

SHELL-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de