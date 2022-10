Goldproduktion erwartet 03/23: Classic Minerals: Die Bauarbeiten auf Kat Gap haben begonnen

Anzeige / Werbung Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die neue Goldressourcenschätzung nur noch eine Formsache ist. Classic feilt schon am Design der geplanten Tagebaugrube und wartet auf die letzten Genehmigungen.

Auf dem Kat-Gap-Goldprojekt in Westaustralien hat Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) mit den Bauarbeiten begonnen, die noch notwendig sind, um das Projekt bis zum Ende des Jahres für eine kommerzielle Goldproduktion vorzubereiten. Auch die Gekko-Anlage wird in Kürze wieder auf dem Projektgebiet aufgebaut und für den Einsatz vorbereitet werden. Nachdem nun alle behördlichen Genehmigungen für die Vorbereitung des Tagebaus vorliegen, hat Classic Minerals damit begonnen, das Kat-Gap-Projekt für die kommerzielle Goldproduktion vorzubereiten. Aktuell werden mit Bulldozern neue interne Straßen angelegt. Auf ihnen soll in Kürze das Material aus dem Tagebau zur Halde bzw. zur Gekkoanlage transportiert werden.

Allgemeine Informationen, Chart und Videos über Classic Minerals und anderen Rohstoff-/Technologieunternehmen unter: ?? axinocapital.de/Classic oder ?? axinocapital.de





Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier

Vorbereitende Arbeiten dazu hat Classic Minerals schon zur Jahresmitte ausgeführt, als im Anschluss an die behördliche Genehmigung die Vegetation auf Teilen der Liegenschaft niedergelegt und der Mutterboden abtransportiert wurde. Dies geschah, um die Flächen für den Tagebau vorzubereiten und um Platz für die Halden zu schaffen.

Classic Minerals ist beim Minenaufbau voll im Plan Die schweren Maschinen haben in der Zwischenzeit den Platz für die geplanten Halden geräumt und auch die Flächen für die noch notwendigen Büro- und Verwaltungsgebäude wurden geschaffen. Sie werden in Kürze errichtet sein, sodass die für die Goldproduktion notwendige Infrastruktur schon bald vollständig aufgebaut sein wird.



Auch auf die Stromversorgung richtet Classic Minerals aktuell seinen Fokus, denn diese wird weiter ausgebaut, sodass pünktlich zum Beginn der Goldproduktion genügend Elektrizität für den Betrieb aller benötigten Anlagen zur Verfügung stehen wird.



Die Vorbereitungen verlaufen auch weiterhin nach Plan. Benötigt wird noch die Genehmigung für die Verarbeitung des Golderzes. Sobald diese vorliegt, wird Classic Minerals mit dem Bau der Tailing's Storage Facility (TSF) beginnen. Zeitgleich wird auch die Gekko-Anlage wieder auf das Projekt gebracht und dort aufgebaut werden.



Erstes Gold zum Ende des 1. Quartals 2023 Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass das Kat-Gap-Projekt bis zum Ende des Jahres so weit vorbereitet worden ist, dass mit dem Ausheben der Tagebaugrube begonnen werden kann. Auch mit einer Inbetriebnahme der Trockenbrecheranlage wird noch vor dem Jahresende gerechnet.



Die eigentliche Goldproduktion wird allerdings erst etwas später beginnen, wenn die Gekko-Anlage vollständig aufgebaut und in Betrieb genommen ist. Dieser Meilenstein soll nach aktueller Planung gegen Ende des ersten Quartals 2023 erreicht werden.



Insgesamt kommen die Arbeiten sehr gut voran, sodass die investierten Anleger mit gespannter Freude dem Beginn der kommerziellen Goldproduktion im nächsten Frühjahr entgegensehen können. Für die nächsten Wochen und Monate ist Kat Gap noch eine geschäftige Baustelle, doch spätestens zum Jahreswechsel, wenn der Tagebau beginnt, wird aus der großen Baustelle langsam eine ergiebige Goldproduktionsstätte.



Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Classic Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ein weiterer Interessenkonflikt besteht darin, dass zwischen der AXINO Media GmbH und der Classic Minerals Limited ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag besteht. Demnach wird die AXINO Media GmbH entgeltlich für ihre Berichterstattung entlohnt. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Enthaltene Werte: XD0002747026,AU0000241408

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )