Das Schweizer Energiespeicherunternehmen Energy Vault hat den Auftrag erhalten, den in der Entwicklung befindlichen 330-Megawatt-Solarpark "Meadow Creek" in Victoria mit einem 250-Megawatt/500-Megawattstunden-Batteriespeichersystem auszustatten.von pv magazine Australien Energy Vault hat einen Großteil des Jahres 2022 damit verbracht, beeindruckende Geschäfte in China und Indien abzuschließen. Im Januar erklärte sich das südkoreanische Unternehmen Korea Zinc bereit, 50 Millionen US-Dollar in das Schweizer Unternehmen zu investieren, um dessen Energiespeichertechnologie in seiner australischen ...

