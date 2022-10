Der Zubau der Photovoltaik in Deutschland lag in den ersten neun Monaten bei knapp fünf Gigawatt. Der September war mit rund 700 MW der bisher zweitbeste Monat. Im September 2022 betrug der Zubau neuer Photovoltaikleistung in Deutschland 691 Megawatt (MW). Das geht aus Daten der Bundesnetzagentur (BNetzA) hervor. Damit war die Septemberleistung die zweithöchste des Jahres. Lediglich im März hatte der Zubau mit 730 MW noch höher gelegen. Insgesamt betrug der PV-Zubau im laufenden Jahr 4.906 MW. Von ...

