DJ Amundi Index Solutions -NOTICE TO SHAREHOLDERS: AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - GBP (D)

Amundi Index Solutions (JARG) Amundi Index Solutions -NOTICE TO SHAREHOLDERS: AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - GBP (D) 31-Oct-2022 / 13:44 CET/CEST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AMUNDI INDEX SOLUTIONS

Société d'Investissement à Capital Variable

(the « Company »)

NOTICE TO SHAREHOLDERS

October 31, 2022

The Board decides to distribute Annual Dividends to each holder of distribution shares of AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - GBP (D) according to the following calendar: ? Record date: November 7th, 2022 ? Ex-date: November 8th, 2022 ? Payment date: November 10th, 2022

The paying agent is CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

ETF Name ISIN code Sedol UK TIDM Payment Share class Distributable amount per Share (in code code date currency share class currency) AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - LU2469335025 BQ0JV61 JARG 10/11/ GBP 0.47 UCITS ETF DR - GBP (D) 2022

The Board of Directors

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISIN: LU2469335025 Category Code: DIV TIDM: JARG Sequence No.: 197940 EQS News ID: 1475813 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1475813&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2022 08:44 ET (12:44 GMT)