Der Euro Bund-Future zeigt in seinem aktuell noch laufenden Abwärtstrend in den letzten Wochen deutliche Bremsspuren und versucht sich offenbar an einer Zwischenerholung. Diese schreitet nach einer ersten Kaufwelle merklich voran, aktuell muss das Barometer jedoch die laufende Konsolidierung überwinden und eine eindeutige Trendwende vollziehen. Nachdem einst die Schiebephase zwischen 167,50 und auf der Oberseite 179,62 Euro im Februar dieses Jahres ...

