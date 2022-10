Energieproduzent in Österreich: ADX Energy's Öl-Reserven in Österreich steigen um 239 Prozent

Anzeige / Werbung

Diese erste Ressourcen-/Reservenberechnung würde, nur für Anshof, rechnerisch einen Net-Present-Value (NPV8) von über 42 Mio. EUR ergeben. Dabei ist diese Lagerstätte noch gar nicht abschließend erkundet.



Eine unabhängige Untersuchung von RISC Advisory Pty ergab, dass ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) auf seinen Ölfeldern in Österreich durch die neue Anshof-Lagerstätte seine Proven und Probable Reserven, die sog. 2P-Ressourcen, um 239 Prozent auf 5,2 Millionen Barrel Öläquivalent steigern konnte.

Mit dem Start der kommerziellen Ölproduktion auf Anshof-3 rückte naturgemäß in den letzten Wochen auch die Frage in den Vordergrund, wie stark das neue Ölfeld die Position von ADX Energy auch in Bezug auf die langfristigen Reserven verbessert. Inzwischen liegt die Antwort vor, denn RISC Adviroy hat eine unabhängige Überprüfung und Bewertung der Reserven und Ressourcen vorgenommen.



Sie lässt den Gesamtumfang von allen Proven und Probablen Reserven von ADX Energy in Österreich auf 5,2 Millionen Barrel ansteigen. Dadurch erhöhen sich die österreichischen Reserven des Unternehmens um 239 Prozent. In die Berechnungen eingeflossen ist selbstverständlich, dass ADX Energy an Anshof-3 bekanntlich nur einen Anteil von 80 Prozent hält.



Die Berechnungen stützen die Annahmen von ADX Energy

Nichtsdestotrotz stellt die Überprüfung ADX Energy ein exzellentes Zeugnis aus und hebt das Unternehmen faktisch auf eine andere Stufe, denn Eingang in die Reservenschätzung haben die Prognosen für die zukünftige Produktion, die erwarteten Kosten und die Ökonomie des Projekts gefunden.



Zum 1. Oktober 2022 beläuft sich der Nettogegenwartswert der 5,2 Millionen Barrel 2P-Reserven auf 42,3 Millionen Euro. Dieser Wert wurde auf der Basis eines angenommenen Ölpreises von durchschnittlich 71 US-Dollar je Barrel ermittelt und das Ergebnis mit acht Prozent pro Jahr abgezinst.



Am Ende könnte es noch deutlich besser kommen, denn ADX Energy kalkuliert intern mit einer deutlich besseren Bohrleistung. Trifft diese Annahme zu, werden weniger Bohrungen für die Produktion auf der Anshof-Liegenschaft benötigt, was die Wirtschaftlichkeit der dortigen Felder erheblich verbessern wird.





Eine gute Basis für die weitere Entwicklung

In die Berechnungen eingegangen sind auch die Gasfunde auf Anshof sowie auf den Ölfeldern in Gaiselberg und Zistersdorf im Wiener Becken. So kommt ADX Energy auf insgesamt 5,2 Millionen Barrel Öläquivalent. Für das Management von ADX Energy besonders wichtig ist die Erkenntnis, dass die Analyse von RISC Advisory die eigene ADX-Prognose im Wesentlichen bestätigt hat.



Dies ist gleich in zweifacher Hinsicht für die Anleger von Bedeutung. Zum einen gab es keine negativen Überraschungen. Gleichzeitig erhöht sich die Verlässlichkeit der von ADX Energy angewandten Methoden. Sie ermöglichen daher bereits vor dem Beginn der kommerziellen Produktion und damit zu einem recht frühen Zeitpunkt sehr verlässliche Angaben über das Potential der Lagerstätte und über die in Zukunft zu erwartenden Fördermengen.







