Um 12:06 liegt der ATX TR mit +0.76 Prozent im Plus bei 6139 Punkten (Ultimo 2021: 7849, -21.79% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +7.11% auf 6.555 Euro, dahinter Porr mit +3.04% auf 10.51 Euro und UBM mit +1.47% auf 27.7 Euro. Zum Vergleich der DAX: 13143 (+0.23%, Ultimo 2021: 15884, -17.26% ytd). Die Oktober-Ausgaben des gabb sind präsentiert von IRW-Press, eine aktuelle News betrifft Golden Rim: Golden Rim gibt Wechsel des CEO bekannt 13. Aktienturnier by IRW-Press: Mayr-Melnhof hat in einem knappen Finale gegen die VIG gewonnen und ist damit der 2. Two-Time-Champion nach Palfinger. http://www.boerse-social.com/tournament . Bei einem 3. Sieg ist der Wanderpokal fix vergeben. Und so hat man gewonnen: Mayr-Melnhof hatte in Runde 1 ein Freilos, besiegte in Runde 2 ...

