Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Freitag zum fünften Mal in Folge gestiegen, diesmal um rund 7.500 Kontrakte, wie aus vorläufigen Daten der CME Group hervorgeht. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg um rund 8.300 Kontrakte, wodurch der vorherige Tagesrückgang ausgeglichen wurde. Gold scheint bei 1.615 $ unterstützt zu sein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...