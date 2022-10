Vancouver, British Columbia, Kanada, 31. Oktober 2022 - Defence Therapeutics Inc. ("Defence" oder das "Unternehmen") (CSE: DTC, Börse Frankfurt: DTC, USOTC: DTCFF), ein kanadisches biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von immunonkologischen Vakzinen und Technologien zur Arzneimittelverabreichung spezialisiert hat, leitet ein neues Forschungs- und Entwicklungsprogramm ein, das die AccumTM-Technologie bei der Entwicklung von gegen Krebs gerichteten Vakzinen auf der Basis von Botenstoff-RNA (Messenger-RNA bzw. mRNA) nutzen soll. AccumTM wurde dazu entwickelt, die intrazelluläre Akkumulation mit der Fähigkeit eines verstärkten Arzneimitteltransports an die Zielzellen zu ermöglichen.

Nach Voraussagen von Precedence Research wird der Markt für mRNA-Therapeutika bis zum Jahr 2030 voraussichtlich einen Wert von 128,14 Mrd. USD übersteigen und im Zeitraum von 2022 bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von 13,03 % verzeichnen.

Nach der erfolgreichen Eindämmung der SARS-CoV2-Pandemie durch die mRNA-Vakzine von Pfizer/BioNTech und Moderna steht der Einsatz von mRNA-Technologie bei der Formulierung neuer Impfstoffe für viele pharmazeutische Unternehmen im Mittelpunkt des Interesses. Diese neue Behandlungsmodalität steht derzeit vor vielen Herausforderungen, die ihre Wirkungsstärke behindern können. Zu diesen Hindernissen gehören: i) die strukturelle Komplexität einiger sehr großer mRNA-Moleküle, ii) die intrinsische Instabilität von mRNA-Molekülen und - was noch wichtiger ist - iii) die Anfälligkeit von mRNA für den Abbau durch Nukleasen. Obwohl einige dieser Herausforderungen teilweise durch Strategien der chemischen Modifizierung gelöst wurden, stellt die effiziente intrazelluläre Verabreichung von mRNA weiterhin eine erhebliche Hürde dar, was die Notwendigkeit künftiger Perspektiven/Strategien für die Verstärkung dieses vielversprechenden neuen Medikamententyps unterstreicht.

"Der Einsatz von mRNA-Vakzinen zur Bekämpfung der SARS-CoV2-Pandemie hat definitiv ein erhebliches Interesse an der Nutzung dieser Technologie für andere Erkrankungen wie Krebs entfacht. Der Erfolg dieser mRNA-Vakzine gegen Krebs hängt in erster Linie von ihrer Fähigkeit ab, Endosomen zu entkommen, um das Cytoplasma der Zelle zu erreichen, wo das finale Proteinprodukt generiert wird", so Hr. Plouffe, der CEO von Defence Therapeutics.

Aufgrund seines beeindruckenden präklinischen Erfolgs bei protein- und antikörperbasierten Medikamenten/Impfstoffen beabsichtigt Defence Therapeutics nun, seine vielseitige AccumTM-Technologie in die Entwicklung von Krebsimpfstoffen einzubinden. Für Defence und sein wissenschaftliches Team erscheint die Anwendung von AccumTM überaus sinnvoll, da diese Plattform speziell dafür konzipiert wurde, ein "allgemeines Hindernis" für jedes molekulare Biopharmazeutikum zu überwinden: den Endosomen zu entkommen.

"Durch die Verknüpfung von AccumTM mit einem mRNA-Molekül können wir sicherstellen, dass das Vakzin nicht nur in den richtigen Zellabschnitt transportiert wird, sondern sich auch in großen Mengen anreichert, um eine Immunreaktion auszulösen, die mindestens 50- bis 100-fach stärker ist als bei den standardmäßigen reinen RNA-Molekülen", fügte Hr. Plouffe hinzu.

Das Defence-Team hat vor kurzem ein Programm für einen Accum-mRNA-Impfstoff gegen Krebs eingeleitet, das auf solide Lymphome abzielt. Nach dessen Abschluss beabsichtigt das Unternehmen, seine Erfolgsgeschichte mit allen wichtigen Akteuren auf dem Gebiet zu teilen, da es davon überzeugt ist, dass die Technologie bei jedem mRNA-Vakzin genutzt werden sollte, das derzeit durch die pharmazeutische Industrie entwickelt wird.

Über Defence:

Defence Therapeutics ist ein börsennotiertes Biotech-Unternehmen, das unter Einsatz seiner firmeneigenen Plattform daran arbeitet, die nächste Generation von Impfstoffen und ADC-Produkten zu entwickeln. Der Kern der Defence Therapeutics-Plattform besteht in der ACCUMTM-Technologie, die einen präzisen Transport von Impfantigenen oder ADCs in intakter Form zu den Zielzellen ermöglicht. Als Folge davon kann eine verbesserte Effizienz und Wirksamkeit gegen schwere Erkrankungen wie Krebs und Infektionskrankheiten erreicht werden.

