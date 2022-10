Ballard Power - das Urgestein der Brennstoffzellenindustrie. Oft totgesagt , lebt immer noch. Will mitgestalten bei der erwarteten "Wasserstoffgesellschaft". Und auch wenn die derzeitige Kursentwicklung des "ewigen Hoffnungswertes" mit dem Markt für Growth-Werte traurig aussieht, so passiert. doch einiges. In den ersten drei Septemberwochen gab es bereits drei potentiell kursstützende Meldungen von Ballard Power (ISIN: CA0585861085 ): Auftrag Siemens Mobility, Auftrag/Beteiligung Quantron, Indian Railways testet Züge mit Ballard-Brennstoffzelle.Und in der letzten Septemberwoche gab es eine Investitionsentscheidung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...