Peking (ots/PRNewswire) -Mehr als 100 Institutionen, Organisationen und Netzwerke aus sechs Kontinenten starten heute gemeinsam die Globale Jugend-Klimawoche.Die Globale Jugend-Klimawoche (die "Klimawoche"), die jeweils eine Woche vor jeder UN-Klimakonferenz stattfinden soll, zielt darauf ab, zu einen Mechanismus für globale Klimasteuerung beizutragen, indem die Jugend der Welt, die im Klimaschutz aktiv ist, zusammengebracht wird, damit sie gemeinsam ihrem Einsatz eine Stimme verleihen und sich darauf vorbereiten kann, eine CO2-neutrale Zukunft für alle aufzubauen.Die Klimawoche, die im Januar 2022 von der Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) der UNFCCC vorgeschlagen wurde, wurde von der damaligen UNFCCC-Geschäftsführerin, Patricia Espinosa, als "ein wirkungsvoller Beitrag zum UNFCCC-Prozess" gelobt. Die Klimawoche hat seitdem Unterstützung von führenden internationalen Organisationen wie der UNESCO, Bloomberg und der Rockefeller Foundation erhalten.Um die Wirkung der Klimawoche zu maximieren und eine breitere gesellschaftliche Beteiligung zu mobilisieren, rief die GAUC im September dazu auf, Co-Initiatoren zu finden, und hat seitdem viele Antworten von Partnern aus der ganzen Welt erhalten.Innerhalb eines Monats sind mehr als 100 Co-Initiatoren aus sechs Kontinenten an Bord gekommen, um die Klimamaßnahmen der Jugend zu unterstützen. Sie haben die unterschiedlichsten Hintergründe, von akademischen Institutionen und Think-Tanks, renommierten Marken aus dem Privatsektor, Medienagenturen, Wohltätigkeitsorganisationen, internationalen und regionalen Organisationen sowie NGOs bis hin zur Zivilgesellschaft."Die geografische und branchenbezogene Vielfalt der Co-Initiatoren spiegelt das Engagement der vielen Stakeholder wider, sich der Klimaherausforderung zu stellen", sagte Yang Bin, Vorsitzender des Vorstandskomitees der GAUC und Vizepräsident der Universität von Tsinghua, einer der Gründungsuniversitäten der GAUC. "Dieses Engagement ist das, was die Welt in dieser kritischen Zeit braucht."Die erste Klimawoche, die fünf Tage bis zum 4. November andauert, umfasst vielfältige Veranstaltungen, die von ihren Co-Initiatoren organisiert werden, um der Jugend verschiedene Perspektiven zu geben, wie die Klimaherausforderung angegangen werden kann. Außerdem wird im Rahmen der Klimawoche der "Globale Jugendgipfel für eine CO2-neutrale Zukunft" stattfinden, der von den globalen Jugendbotschaftern der GAUC organisiert wird, um ihren interdisziplinären Ansatz für die Herausforderung zu präsentieren.