In Ausgabe 43 hatte DER AKTIONÄR die "steile" These aufgestellt, dass Bayer unter einem möglichen neuen Chef das Problemkind Monsanto verkaufen könnte. Dies, so unsere Einschätzung, dürfte der Aktie neues Leben einhauchen und Anlegern hohe Gewinne bescheren. Obwohl bis dahin noch viel Zeit vergehen dürfte, geht die Aktie jetzt schon steil.Die Bayer-Aktie hat seit ihrem Tief am ersten Handelstag im Oktober 13,8 Prozent zugelegt und damit 2,5 Prozentpunkte besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt. ...

