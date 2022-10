Die US-Börsen verlieren am Montag nach ihrem zuletzt starken Lauf etwas an Fahrt. Der Dow Jones Industrial gibt aktuell rund 0,5 Prozent auf 32.690 Punkte ab. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Monatsgewinn von knapp 14 Prozent an. Der Nasdaq 100 büßt 0,8 Prozent auf 11.458 Zähler ein. Das Monatsplus würde sich für den Technologiewerte-Index damit auf 4,4 Prozent belaufen. Am US-Rentenmarkt stieg die Rendite richtungsweisender zehnjähriger Staatsanleihen zugleich auf 4,05 Prozent.Alle aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...