Die Inflation dürfte Verbrauchern mehr denn je Schweißperlen auf die Stirn treiben. Der Grund: Die Teuerung in der Eurozone hat im Oktober erneut einen Rekordwert erreicht: Gegenüber dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg im Rahmen einer ersten Schätzung mitteilte. Dieser Wert liegt zudem deutlich über den Markterwartungen. Volkswirte hatten zuvor "nur" mit einer Rate von 10,3 Prozent gerechnet. Die Oktober-Rate ist ...

