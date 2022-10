DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 1. November (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Oktober *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 05:25 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 2Q 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 3Q *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +1,0% gg Vm/+32,2% gg Vj zuvor: +4,3% gg Vm/+32,7% gg Vj *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 3Q *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 45,8 1. Veröff.: 45,8 zuvor: 48,4 11:30 DE/Auktionsergebnis inflationsindexierte Bundesanleihen über 300 Mio EUR mit Laufzeit bis 2033 und 200 Mio EUR mit Laufzeit bis 2046 *** 11:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 3Q *** 12:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 3Q 12:00 DE/Bundesfinanzminister Lindner, Rede beim Jahrestreffen des Clubs de Madrid zum Thema: "Leading a World of Converging Crises", Berlin *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Oktober PROGNOSE: 49,9 1. Veröff.: 49,9 zuvor: 52,0 *** 15:00 EU/Monatsbericht Oktober zu APP-Kaufprogramm *** 15:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Oktober PROGNOSE: 50,2 Punkte zuvor: 50,9 Punkte *** 15:00 US/Bauausgaben September PROGNOSE: -0,6% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 15:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 16:15 DE/Bundeskanzler Scholz, PK nach Besuch bei BASF mit Vorstandsvorsitzendem Brudermüller, Schwarzheide 21:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 3Q 21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q *** 21:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q - DE/SLM Solutions Group AG, Ende der Andienungsfrist zum Übernahmeangebot der japanischen Nikon Corp - DK/vorgezogene Neuwahlen in Dänemark - IL/Parlamentswahlen in Israel - US/Fed, Beginn der FOMC-Sitzung (bis 2.11.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

