ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA nach Zahlen von 5,20 auf 5,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach einer besser als erwarteten Geschäftsentwicklung in Mexiko und der Türkei im abgelaufenen Monat sehe sie nun Aufwärtspotenzial für die Erträge im Kerngeschäft dieser Sparten, schrieb Analystin Pamela Zuluaga in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 00:49 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 04:03 / UTC



ISIN: ES0113211835

