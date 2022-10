Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

Das Internet-of-Things (IoT) kann zwar nicht verhindern, dass teure E-Bikes gestohlen werden, aber es kann die Bikes in Echtzeit verfolgen und so Diebe abschrecken. Das in San Diego ansässige Unternehmen, Direct Communication Solutions, Inc. (OTCQX: DCSX; CSE: DCSI; FRA: 7QU), ein führender Anbieter von Informationstechnologielösungen für den Internet-of-Things (IoT)-Markt, hat soeben die Markteinführung von MiEbike bekannt gegeben. Es handelt sich um die neueste Cloud-basierten IoT-Lösung zum Tracking von E-Bikes. MiEbike ist eine mobile App, die vollständig in die cloud-basierte Plattform MiFleet von DCS integriert ist. Sie wurde entwickelt, um E-Bikes in Echtzeit zu verfolgen und im Falle eines Diebstahls wertvolle Standortdaten zu liefern, die bei der schnellen Wiederbeschaffung des gestohlenen E-Bikes helfen.

DCS setzt auf das schnelle Wachstum des weltweiten E-Bike-Marktes. Experten erwarten, dass das Umsatzvolumen von 40 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 92 Mrd. USD im Jahr 2029 mit einer CAGR von 12,6 % wachsen wird. Die durchschnittlichen Kosten für ein E-Bike in den USA belaufen sich auf 1.800 Dollar, wobei der Austausch des Lithium-Ionen-Akkus zwischen 500 und 600 Dollar kostet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein E-Bike in den USA gestohlen wird, liegt Erhebungen zufolge bei 3,8 % pro Jahr. Alle 30 Sekunden wird in den USA ein Fahrrad gestohlen, das sind durchschnittlich 2 Millionen Fahrräder pro Jahr, was einen finanziellen Schaden von 350 Millionen Dollar pro Jahr bedeutet. Aufgrund des hohen Werts von E-Bikes ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gestohlen werden, dreimal so hoch wie bei einem normalen Fahrrad.

Chris Bursey, CEO von DCS erklärte: "Angesichts der hohen Kosten von E-Bikes und der Zunahme von Diebstählen ist es sinnvoll, eine diskrete, einfach zu installierende GPS-Tracking-Lösung anzubieten, die Standortdaten in Echtzeit liefert, um die schnelle Wiederbeschaffung Ihres E-Bikes zu unterstützen. Die mobile App MiEbike liefert im Falle eines Diebstahls Standort, Warnungen, Benachrichtigungen, Geozonen und Standortfreigabe für das E-Bike. Das robuste LTE-GPS-Ortungsgerät verfolgt den Standort 30 Tage lang in einem 5-Sekunden-Intervall, so dass die Ortung nahezu in Echtzeit erfolgt. MiEbike benachrichtigt den Eigentümer außerdem bei niedrigem Batteriestand, um die Batterie wieder aufzuladen."

MiEbike kann in den USA online oder über ein umfangreiches Netzwerk von Händlern und Wiederverkäufern erworben werden. MiEbike kann als Jahres- oder Monatsabonnement erworben werden.

Fazit: DCS hat seinen Hauptsitz in San Diego, Kalifornien. Das Unternehmen bietet derzeit rund 400 Kunden quer durch verschiedene Branchen Komplettlösungen im Zusammenhang mit IoT an. Die Softwareanwendungen und skalierbaren Cloud-Services sammeln und bewerten kritische Daten und ermöglichen so effizientere Geschäftsabläufe. Derzeit strebt das Unternehmen eine Börsennotiz an der NASDAQ an, wo bereits ein Cluster von IoT-Dienstleistern existiert. DCS verspricht sich von dem Up-Listing eine bessere Sichtbarkeit und eine höhere Unternehmensbewertung. Beim aktuellen Aktienpreis von 1,30 CAD hat DCS nur einen Börsenwert von rund 20 Mio. CAD.

