Hohhot, China (ots/PRNewswire) -HOHHOT, China, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ - Wie aus den am 27. Oktober 2022 veröffentlichten Finanzergebnissen hervorgeht, verzeichnete die Yili Group in den ersten drei Quartalen des GJ2022 einen Gesamtumsatz von 93,861 Milliarden RMB (12,94 Milliarden USD) und einen den Eigentümern zuzurechnenden Nettogewinn von 8,061 Milliarden RMB (1,11 Milliarden USD), womit der Umsatz im Jahresvergleich 29 Jahre in Folge gestiegen ist.Wie Analysten betonten, beweist die Tatsache, dass Yili trotz der Pandemie ein solides Wachstum aufrechterhalten kann, die starke Widerstandsfähigkeit des Molkereikonzerns. Sowohl Yili als auch die Branche erwarten ein schnelles Wachstum, sobald sich das makroökonomische Umfeld erholt.Stabiles Wachstum im Kerngeschäft, während neue Wachstumstreiber das Tempo erhöhenIm Berichtszeitraum war das Geschäft mit flüssigen Milcherzeugnissen von Yili sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf den Marktanteil weiterhin führend in der Branche. Laut Nielsen erzielten die Serien Yili Pure Milk und Satine Organic Milk ein zweistelliges Wachstum und behaupteten ihre Marktführerschaft.Während Yili seine dominante Position auf dem Markt für Trinkmilch stärkt, hat das Unternehmen auch seine Ressourcen aufgestockt, um seine neuen Wachstumstreiber, insbesondere Milchpulver und Käse, hochzufahren. Im Berichtszeitraum stiegen die Umsätze mit Milchpulver und Milchprodukten um 60,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Geschäft mit Säuglingsmilchpulver von Yili verzeichnete das höchste Wachstum auf dem heimischen Markt, während das Geschäft mit Milchpulver für Erwachsene das Marktsegment anführte.Auch das Käsegeschäft von Yili verzeichnete ein deutliches Wachstum von mehr als 30 % im Vergleich zum Vorjahr. Durch die Nutzung des bestehenden Vertriebsnetzes für das Geschäft mit Trinkmilch konnte sich das Käsegeschäft von Yili im Vergleich zu anderen Marktteilnehmern über ein weitaus höheres Wachstum freuen.Berücksichtigung von Langfristeffekten: Verbesserung der Vertriebskanäle und der InnovationsfähigkeitTrotz externer Herausforderungen bleibt Yili entschlossen, die Marktpreise zu stabilisieren und die Lagerbestände zu optimieren. Diese Bemühungen haben die Vertriebskanäle geschützt und Yili geholfen, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen.Produktinnovation bleibt auch weiterhin ein Schwerpunkt des Unternehmens. Die Neueinführung von AMBPOMIAL mit lokalen Fruchtspezialitäten hat sich nicht nur als großer Erfolg bei den Verbrauchern erwiesen, sondern auch zu mehr wirtschaftlichem Wohlstand für die lokalen Bauern beigetragen. Dank seiner starken Innovationskraft hat Yili in nur einem Jahr die Qualifikation nach den strengen chinesischen Standards für Säuglingsnahrung erhalten.Das Milchpulvergeschäft verzeichnete ebenfalls eine deutliche Verbesserung der Marktdurchdringung über Offline-Kanäle und E-Commerce. In diesem Jahr expandierte das Unternehmen auch durch die Übernahme von Ausnutria, Chinas größtem Ziegenmilchpulverhersteller.In den ersten drei Quartalen sahen sich die Konsumgüter- und Milchindustrie in China aufgrund von sporadischen COVID-19-Ausbrüchen im ganzen Land erheblichen Herausforderungen gegenüber. Allerdings hat die Pandemie auch den Bedarf an gesunder Ernährung, insbesondere an Milchprodukten, erhöht. Dank seiner führenden Position bei der Markendurchdringung, dem Vertriebsnetz und der Innovationsfähigkeit wird für Yili nach dem Abklingen der Pandemie wieder ein schnelles Wachstum erwartet.(1 USD \u2248 7,26 RMB)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1932614/1028_yili.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/yili-verzeichnete-im-ersten-bis-dritten-quartal-des-geschaftsjahres-2022-einen-gesamtumsatz-von-93-9-milliarden-rmb-und-eine-umsatzsteigerung-im-vergleich-zum-vorjahr-fur-29-jahre-in-folge-301663451.htmlPressekontakt:dongying1@yili.comOriginal-Content von: Yili Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111420/5358322