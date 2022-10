LEE Ventus (vormals TTP Ventus), Hersteller der preisgekrönten Miniaturpumpen der Produktfamilie Disc Pump, meldet bei der Dauerfestigkeitsprüfung seiner Disc Pump der Baureihe LT ein Meilensteinergebnis. Die für eine lange Lebensdauer optimierte Produktreihe hat jetzt 17.000 Betriebsstunden überschritten.

LEE Ventus' long life pump exceeds 1 trillion cycles, surpassing 17,000+ running hours. This milestone result equates to two years' continuous operation. (Graphic: Business Wire)